В начале 2018 года в состав казахстанских ВВС прибудет еще 3 самолета
В Военно-воздушные силы Казахстана прибыли самолеты Су-25
Фото Wikimedia Commons

В состав Военно-воздушные силы Казахстана после проведения ремонта и модернизации на предприятии «558 Авиаремонтный завод» города Барановичи Республики Беларусь прибыли самолеты Су-25, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстан.

По данным пресс-службы, штурмовик Су-25 обладает высокой боевой живучестью, может наносить комбинированные удары, при этом поражать разнообразные цели и объекты одновременно различными авиационными средствами поражения, что значительно усиливает его боевую мощь.

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В ведомстве отметили, что в начале 2018 года в состав казахстанских ВВС после капитального ремонта прибудет еще 3 единицы такой техники.

«Общее количество самолетов Су-25, поставленных после модернизации и ремонта в Военно-воздушные силы позволит в полной мере выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей родины», - пишет Минобороны.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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