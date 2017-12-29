В Военно-воздушные силы Казахстана прибыли самолеты Су-25

В начале 2018 года в состав казахстанских ВВС прибудет еще 3 самолета
В состав Военно-воздушные силы Казахстана после проведения ремонта и модернизации на предприятии «558 Авиаремонтный завод» города Барановичи Республики Беларусь прибыли самолеты Су-25, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстан.
Еще по теме:
- Несколько экипажей российской военной авиации перебазированы в Казахстан в рамках миротворческих учений
- Начальник штаба части, военнослужащие которой погибли под лавиной, получил условный срок
- По факту убийства курсанта в Петропавловске начато досудебное расследование
- Силы по реагированию на террористические угрозы находятся в постоянной боевой готовности — Жасузаков
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые