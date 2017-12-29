В Военно-воздушные силы Казахстана прибыли самолеты Су-25

В состав Военно-воздушные силы Казахстана после проведения ремонта и модернизации на предприятии «558 Авиаремонтный завод» города Барановичи Республики Беларусь прибыли самолеты Су-25, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстан.

По данным пресс-службы, штурмовик Су-25 обладает высокой боевой живучестью, может наносить комбинированные удары, при этом поражать разнообразные цели и объекты одновременно различными авиационными средствами поражения, что значительно усиливает его боевую мощь.

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В ведомстве отметили, что в начале 2018 года в состав казахстанских ВВС после капитального ремонта прибудет еще 3 единицы такой техники.

«Общее количество самолетов Су-25, поставленных после модернизации и ремонта в Военно-воздушные силы позволит в полной мере выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей родины», - пишет Минобороны.