Морозная погода ожидается на Новый год

Преимущественно в Казахстане ожидается морозная погода без осадков. 30 декабря в Северо-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон, ставший причиной снегопадов, метелей и гололеда сместился на Сибирь. В ближайшие сутки, связанный с ним холодный фронт вызовет снегопады и метель на крайнем востоке Казахстана. Территория республики вновь окажется под влиянием антициклона, который будет определять погоду на большей части Казахстана в праздничные новогодние дни. Преимущественно ожидается морозная погода без осадков», - отмечается в сообщении.

Однако температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, лишь на востоке она будет близкой к норме. 30 декабря в Северо-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица.

В Алматы на выходных осадки не ожидаются, в субботу днем 1-3 градуса выше нуля, ночью 4-6 мороза. В воскресенье днем температура воздуха понизится до 2 градусов мороза, ночью до 6-8 мороза.

В столице Казахстана по прогнозам синоптиков также осадков не ожидается. В последние дни декабря температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 10 градусов мороза, ночью - от 12 до 17.