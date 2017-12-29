Два итальянца под брендом Steve Jobs выпускают одежду, планируют начать выпуск смартфонов
У Apple отсудили права коммерческого использования имени Стива Джобса
Фото с iDownloadBlog в Twitter

Итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато выиграли судебный спор с компанией Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса, сообщает РИА новости.

Братья Винченцо и Джакомо Барбато зарегистрировали торговую марку Steve Jobs в 2012 году. Марка была на тот момент свободна, по словам итальянских бизнесменов, в Apple «даже не задумывались» о том, чтобы оформить свои права на имя основателя компании.

По данным агентства, ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза признало регистрацию правомерной еще в 2014-м, однако разбирательство с Apple продлилось еще три года. Итальянские предприниматели настаивали на том, что имя Стива Джобса юридически не закреплено за американской компанией. Кроме того, спор велся вокруг логотипа компании Steve Jobs. По версии юристов Apple, символика обоих брендов похожа до степени смешения. Суд с этим доводом не согласился.

Под брендом Steve Jobs производится различная одежда. Братья Барбато планируют выпускать под торговой маркой и смартфоны на платформе Android.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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