Мир за ночь. 8-9 января 2018 года

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер допросит президента Дональда Трампа, во Франции начали расследование в отношении Apple, в Венесуэле рекордная инфляция, а в минобороны России признали, что их военные базы в Сирии атаковали беспилотники.

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года Роберт Мюллер планирует допросить Дональда Трампа. Об этом газете The Washington Post рассказали два источника, знакомые с ситуацией, сообщает РБК.

По данным источников, Мюллер сообщил об этом юристам Трампа Джону Дауду и Джеку Секулову в конце декабря. Допрос может состояться в «ближайшие недели». Трампу, по мнению источника WP, «выгодно» участвовать в этом процессе, потому что это лучший способ для него доказать, что его президентская кампания никак не связана с влиянием Кремля.

Тем не менее, адвокаты Трампа, как заметили источники WP, «неохотно» готовы позволить своему клиенту подвернуться этому допросу. Со времени декабрьской встречи с Мюллером, по их словам, юристы Белого дома уже обсудили со спецпрокурором вопросы о том, может ли Трамп предоставить «письменные ответы» на часть вопросов в рамках «российского дела». Также от Мюллера они потребовали доказательства того, что команда спецпрокурора не может получить информацию, о которой они надеются спросить Трампа, без допроса.

Ранее The Washington Post со ссылкой на нескольких друзей Трампа сообщила о том, что тот надеется на завершение расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США до конца 2017 года. Оно было начато в середине прошлого года.

Французская прокуратура начала расследование в отношении корпорации Apple. Причина в информации, согласно которой компания якобы умышленно замедляет работу своих устаревших устройств, сообщает «Дождь» со ссылкой на Reuters.

По данным источников информагентства, активное участие в расследовании примет подразделение Министерства экономики Франции по вопросам защиты прав потребителей. Ранее жалобу на Apple подала французская ассоциация потребителей под названием HOP («Остановим запланированное устаревание»).

Кроме того, несколько пользователей ранее подали на технологическую компанию в суд, обвинив ее в искусственном замедлении работы старых смартфонов с целью заставить клиентов купить новые. Это произошло после признания Apple, что в некоторых версиях операционной системы iOS скорость работы старых моделей смартфонов замедлена, чтобы продлить срок жизни их батарей.

В конце декабря Apple принесла извинения за снижение скорости работы старых iPhone. В обращении к клиентам, опубликованном на сайте компании, заявляется, что корпорация никогда «преднамеренно не замедляла и не собирается делать что-либо, специально сокращающее срок жизни продукта... или ухудшать пользовательский опыт, чтобы заставить клиентов обновлять (устройства)». «Нашей целью всегда было создание продуктов, которые наши клиенты любят. Создание iPhone, которые работают как можно дольше, — важная часть этого», — заявили в Apple. Для того, чтобы «вернуть доверие» клиентов, компания на 50 долларов снизила цену замены аккумулятора устройства для всех пользователей со смартфоном iPhone 6 и старше. Apple также собирается выпустить обновление, которое позволит пользователям следить за состоянием батарей их устройств.

Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%. Эти данные обнародовал в понедельник комитет по финансам национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции, сообщают «Ведомости».

«В декабре рост цен составил 85%, а накопленная инфляция - 2616%», - приводит заявление члена комитета Рафаэля Гусмана Twitter законодательного органа. Гусман отметил, что Венесуэла оказалась «единственной страной в мире», где наблюдается гиперинфляция.

В 2017 году венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату. С 1 января этого года она вновь была увеличена, на этот раз – с 177 500 до 248 500 боливаров. Согласно установленному государством курсу 1 доллар стоит 10 боливаров, но на черном рынке за доллар просят более 111 000 боливаров.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 году рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.

Министерство обороны России подтвердило, что на российские военные базы в Сирии была совершена попытка атаки с помощью беспилотников. «Системой обеспечения безопасности <…> в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба базам нанесено не было, сообщает Meduza.

Целями атаки, в которой участвовали 13 беспилотников самолетного типа, якобы стали авиационная база Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Ранее об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим сообщила базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

В минобороны России заявили, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

В сообщении подчеркивается, что боевикам, по мнению ведомства, были «переданы» технологии, которые позволят устраивать теракты с применением подобных беспилотников «в любой стране».

31 декабря российскую базу Хмеймим в Сирии обстреляли боевики. В результате обстрела, как заявили в минобороны, погибли двое российских военнослужащих. Всего с 2015 года, когда Россия начала военную операцию на территории Сирии, погибли около 40 российских военнослужащих.