Ускорить создание передовой системы образования в Казахстане поручил президент

В Казахстане нужно создать новое качество образования и ускорить создание собственной передовой системы. Для этого страна переходит на обновленное школьное содержание, говорится в опубликованном в среду послании президента народу Казахстана. Вместе с тем, заявил Назарбаев, необходимо расширять академическую свободу вузов, размещать в интернете видеоуроки, а также увеличить количество выпускников технологических специальностей.

«Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний», - поручил Назарбаев.

Он отметил, что в дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения, а в среднем – начать переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году.

«Это абсолютно новые программы, учебники, стандарты и кадры. Потребуется пересмотреть подходы к обучению и росту квалификации педагогов», - подчеркнул президент.

По его словам, при университетах страны нужно развивать педагогические кафедры и факультеты, а также необходимо усилить качество преподавания математических и естественных наук на всех уровнях образования.

В то же время он заявил о необходимости снижения нагрузки на учеников, так как она в Казахстане «самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР».

«Во всех регионах на базе дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры. Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду», - продолжил глава государства.

Он напомнил, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, рус-ским и английским языками.

«Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких приме-ров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню», - поручил он, напомнив про переход на латиницу, который должен произойти до 2025 года. При этом президент подчеркнул важность русского языка.

Вместе с тем, содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением. Поэтому важно продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов, подключению к широкополосному интернету и оснащению видеооборудованием школ.

«Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. Нужно продолжить реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех»…. В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных населенных пунктах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям», уверен Назарбаев.

Что касается высшего образования, то здесь необходимо увеличить число выпускников, обученных информационным технологиям, работе с искусственным интеллектом и «большими данными». При этом следует «развивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях». Требуется осуществить поэтапный переход на английский язык прикладных научных исследований.

«Вузам необходимо активно реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными универ-ситетами и исследовательскими центрами, крупными предприятиями и ТНК. Софинансирование со стороны частного сектора должно стать обязательным требованием для всех прикладных научно-исследовательских разработок. Нужно выстроить системную политику по поддержке наших молодых ученых с выделением им квот в рамках научных грантов. К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом», - подчеркнул президент.

Необходимо также законодательно закрепить академическую свободу вузов, предоставив им больше прав создавать образовательные программы, усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в вузы и открывать кампусы мировых университетов.