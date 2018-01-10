В Алматы снова проверят систему оповещения при ЧС

11 января 2018 года в 12:55 местного времени департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, сообщает пресс-служб департамента в среду.

«Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.