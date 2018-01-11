​За 2017 год активы Нацфонда сократились на 9,4%

В 2017 году активы Национального фонда сократились на 9,4% и, по предварительным данным, к началу этого года составили $57,7 млрд. Резервы Национального банка выросли на 4,7% до 29,39. Общие международные резервы страны на начало января составили $88,8 млрд, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка.

«По предварительным данным золотовалютные резервы Национального банка на конец года составили $31,1 млрд. Рост за год на 4,7%. Активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили $57,7 млрд. Общие международные резервы составили $88,8 млрд», - сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев во время заседания правительства.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются»