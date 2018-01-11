Реализация послания президента потребует уточнения в бюджет

После того, как министерство национальной экономики разработает и внесет в правительство общенациональный план по реализации послания президента, министерство финансов сможет назвать окончательную сумму, которая потребуется для этого.

Как заявил глава ведомства Бахыт Султанов в четверг в ходе брифинга по итогам заседания правительства, реализация послания потребует уточнения в бюджет текущего года.

«Уточнение бюджета потребуется. Мы будем готовить уточнения в бюджет текущего года с тем, чтобы соответствующие средства довести до местных исполнительных органов. Это потребует и уточнения местных бюджетов. Источники все понятны – ежегодно мы используем свободные остатки на начало года, у нас есть достаточно большой объем, предусмотренный в резерве правительства, который мы также можем перераспределить. И конечно, с учетом реализации бюджета, определенные бюджетные программы также будут перераспределяться», - рассказал Султанов отметив, что по мере готовности расчетов поправки будут внесены в парламент.

Что касается источников финансирования, он заявил, что у Минфина есть свободные остатки бюджета в размере 125 млрд тенге и более 100 млрд тенге – свободные остатки местных бюджетов. Эти средства и будут использованы «чтобы реализовать поручения главы государства. Предварительные расчеты сегодня проводятся, окончательная сумма будет понятна после того, как будет готов общенациональный план по реализации послания. И мы начнем уже соответствующие подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить финансирование всех мероприятий, обозначенных в послании», - добавил Султанов.