В Астане закрыты все отделения Казпочты

«В связи с ухудшением погодных условий и объявлением чрезвычайной ситуации, сообщаем о закрытии всех отделений Казпочты в Астане. Доставка корреспонденции по городу также отменена. Всю информацию о последующей работе отделений и доставке корреспонденции рекомендуем уточнять в контакт-центре по номеру 1499», - говорится в сообщении.

Ранее аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера. Асет Исекешев рекомендовал руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства приостановить деятельность.

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Приостановил свою работу и аэропорт Кокшетау предварительно до 16:00.