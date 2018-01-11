Доставка корреспонденции по городу также отменена
В Астане закрыты все отделения Казпочты
Фото Жанары Каримовой

В четверг из-за бурана и объявления ЧС все отделения Казпочты закрылись, сообщает телеграм-бот компании.

«В связи с ухудшением погодных условий и объявлением чрезвычайной ситуации, сообщаем о закрытии всех отделений Казпочты в Астане. Доставка корреспонденции по городу также отменена. Всю информацию о последующей работе отделений и доставке корреспонденции рекомендуем уточнять в контакт-центре по номеру 1499», - говорится в сообщении.

Ранее аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера. Асет Исекешев рекомендовал руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства приостановить деятельность.

В четверг в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане. Приостановил свою работу и аэропорт Кокшетау предварительно до 16:00.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
Новости
​Авиакомпания «Аэрофлот» откроет рейс Москва – Кызылорда
Новости
Аким Астаны объявил чрезвычайную ситуацию природного характера
Новости
Директора театра Ауэзова уличили в получении взятки
Новости
​Анатолий Стати может предложить суду продать долю Казахстана в Кашагане
Новости
Казахстанцев ждут холодные выходные