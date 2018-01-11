Еще 2000 человек работают в Алматы
1200 человек задействовано для ликвидации последствий снегопада в семи регионах страны
Фото Чингиза Бакишева

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Дорожные службы республиканских автодорог ведут работу в усиленном режиме, сообщает в четверг пресс-служба «КазАвтоЖола». По информации ведомства, в семи регионах страны закрыты трассы, для ликвидации последствий задействовано 1200 человек и боле 500 единиц техники.

«В настоящее время из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения на республиканских автодорогах для всех видов транспорта в семи областях: Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской. Для ликвидации последствий снегопада задействовано более 500 единиц снегоочистительной техники и 1200 человек. За прошедшие сутки использовано более 900 тонн противогололедных материалов», - сообщил в ведомстве.

Вместе с тем, как сообщает Казинформ, из-за обильного снегопада и коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме. На уборку снега на улицы мегаполиса вышло две тысячи дорожных рабочих и задействовано 575 единиц спецтехники. На данный момент уже использовано 1240 тонн противогололедной смеси, организованы 22 колонны из 138 единиц спецтехники по сгребанию снега к обочинам

Отметим, что по сообщению «КазАвтоЖола» с 11 по 13 января в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры. В северных, центральных и восточных регионах – метели, на юге и юго-востоке – гололед.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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