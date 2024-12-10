В Алматы 12 декабря ограничат движение около Центрального стадиона из-за футбольного матча

На Центральном стадионе Алматы 12 декабря состоится футбольный матч в рамках турнира Лиги конференций УЕФА между командами «Астана» и «Челси». В связи с этим акимат города предупредил о перекрытии дорог.

«В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах», - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей и горожан просят заранее планировать свой маршрут, а болельщикам рекомендовали приехать на Центральный стадион заранее, при этом вход будет открыт в 18:00.

Также акимат города организует для болельщиков бесплатные автобусы из микрорайона Калкаман (точка сбора – остановка горбольница №7), из микрорайона Орбита (сбор на пересечении улиц Мустафина – Торайгырова), из микрорайона Айнабулак (сбор на пересечении улиц Макатаева – Павлодарская), от остановки «Халык Арена», от остановки ж/д вокзала «Алматы-1», от станции метро «Райымбек батыра», от ЦОНа Наурызбайского района и от остановки на пересечении улиц Момышулы – Монке би. Курсировать транспорт начнет в 16:00.

В управлении спорта также обратились к болельщикам с просьбой остерегаться мошенников и не покупать билеты у посредников.

«Для исключения перепродажи и спекуляций купленные билеты будут именными и поступят на электронную почту болельщикам лишь в день матча. Возможности приобрести их в кассах стадиона не будет. При входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета», - отметили в управлении.