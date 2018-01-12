Яндекс запустил оценку загруженности дорог Алматы и Астаны по десятибалльной шкале

Яндекс начал оценивать загруженность дорог Алматы и Астаны по десятибалльной шкале. Шкала пробок настроена для каждого города так, чтобы она отвечала его дорожной обстановке. Это значит, что одному и тому же баллу в разных городах соответствует разный уровень пробок. О том, как рассчитывается балл пробок для определённого города, можно узнать на сайте компании. На главной странице Яндекса, в Навигаторе и Яндекс.Картах появился светофор, который показывает общую дорожную ситуацию в баллах, сообщает пресс-служба компании.

Оценка загруженности дорог по десятибалльной шкале такова: от 0 до 3 баллов — дороги свободны, 4–6 — движение затруднено, 7–10 — серьёзные пробки.

«Человек может взглянуть на светофор и решить, стоит ли сейчас ехать на машине. Обстановка на дороге зависит от времени суток, дня недели и погоды», - написала пресс-служба Яндекса. Так, например, в Алматы понедельник традиционно чуть свободнее других рабочих дней. А сложнее всего на дорогах в пятницу, во второй половине дня. В отличие от будней, в выходные дни нет утренних и вечерних часов пик. Зато в субботу с 12:00 до 19:00 Яндекс.Пробки оценивают загруженность города в 3–4 балла, что сопоставимо с дорожной ситуацией в будни. В воскресенье улицы Алматы практически свободны — загруженность обычно не превышает двух баллов.

В компании отметили, что обычно в будни пробки в Алматы начинают расти после семи утра. Около 9:00 загруженность дорог достигает утреннего пика в 5 баллов. Затем на улицах становится свободнее: в десять утра Яндекс.Пробки оценивают обстановку в 3 балла, а с 12:00 до 17:00 — в 4. Вечером, когда люди возвращаются с работы, ситуация резко осложняется. Самое тяжёлое для водителей время — с 18:30 до 19:30, когда пробки достигают 7 баллов. В Алматы, как и в большинстве других городов, вечерний час пик длится дольше и проходит более напряжённо, чем утренний.

«На обстановку на дороге влияют погода, праздники и другие факторы, способные изменить привычный ход событий. Так, вчера из-за сильной метели после утреннего часа пик пробки в Алматы не уменьшились, а продолжили расти. На протяжении всего дня загруженность была больше обычной на 1–2 балла. В 17:00 дорожная обстановка оценивалась в 8 баллов из 10», - уточнила пресс-служба.