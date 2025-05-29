В Алматы до середины августа ограничат движение по трем улицам в Бостандыкском районе

Идет реконструкция теплосетей
В Алматы на время реконструкции теплосетей в Бостандыкском районе будет ограничено движение автотранспорта на трех улицах, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».
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