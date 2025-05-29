В Алматы до середины августа ограничат движение по трем улицам в Бостандыкском районе

В Алматы на время реконструкции теплосетей в Бостандыкском районе будет ограничено движение автотранспорта на трех улицах, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

Так, с 30 мая по 15 августа будет ограничено движение на бульваре Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до улицы Маркова с северной стороны. С 29 мая движение на южной стороне бульвара Бухар Жырау возобновится.

С 1 июня по 20 августа движение будет ограничено по улице Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова в обоих направлениях, а с 2 июня по 20 августа – на улице Габдуллина от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова в обоих направлениях.

В Бостандыкском районе ведется реконструкция трубопровода в контуре улиц Габдуллина – Набережная Хамита Ергалиева – Бухар Жырау - Байтурсынова общей протяженностью 2,7 км. Теплотрасса обеспечивает теплом и горячим водоснабжением жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов, двух детских садов, одной школы, одного медицинского учреждения и 65 других объектов.