Завершена пробивка проспекта Абая до границы Алматы

В Алматы завершены работы по пробивке проспекта Абая от улицы Строительная до границы города, движение для транспорта уже открыто, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

«Продолжается устройство тротуаров, велодорожек по обеим сторонам дороги, вспомогательных проездов и благоустройство прилегающей территории», - добавили в акимате.

Общая протяженность пробивки проспекта от улицы Б. Момышулы составляет 5,3 км. В рамках пробивки построена шестиполосная дорога, мостовое сооружение через реку Каргалинка, транспортная развязка на пересечении с ул. Ашимова, шесть надземных пешеходных переходов и установлены четыре светофора.

Также уже завершена пробивка ул. Монке би, но продолжаются работы по пробивке пр. Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева.