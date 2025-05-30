Завершена пробивка проспекта Абая до границы Алматы

Движение для транспорта открыто
В Алматы завершены работы по пробивке проспекта Абая от улицы Строительная до границы города, движение для транспорта уже открыто, сообщила пресс-служба акимата Алматы.
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