​«Самрук-Казына» оптимизировал внутреннюю структуру и количество управляющих директоров

Правление фонда «Самрук-Казына» оптимизировало численность департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также вдвое сократило количество управляющих директоров – до 5, сообщает в понедельник пресс-служба фонда.

«Изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ «Самрук- Казына», введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру фонда», - говорится в сообщении пресс-службы.

Фонд «Самрук-Казына» был организован в 2008 году в результате слияния холдинга по управлению государственными активами Самрук и фондом устойчивого развития Казына. На момент объединения размер активов фонда составил порядка 47,5% к ВВП Казахстана.

В октябре 2014 года, в период резкого падения цен на нефть, «Самрук-Казына» объявил о начале трансформации своей структуры. С помощью неё фонд хотел добиться повышения стоимости портфельных компаний, изменить структуру портфеля и инвестиционные подходы, а также распределить полномочия и ответственность в системе управления. До 2020 года фонд планировал увеличивать активы на 630 млрд - 1 трлн тенге в год (на 8-12% от общего размера), а также демонстрировать дивидендную доходность в 190 млрд тенге (20% ежегодно).

К концу 2016 года активы холдинга выросли почти на 35% до 22,46 трлн тенге, а выручка на 38% до 4,1 трлн тенге. По подсчётам центра TALAP, в середине 2016 года активы фонда составляли около 49% от ВВП. Несмотря на это, эксперты продолжают регулярно критиковать фонд за неэффективное управление портфелем активов, увеличение присутствия государства в экономике и дублирование функций с другими управляющими холдингами страны.

В конце декабря 2017 года фонд возглавил Ахметжан Есимов, до этого руководивший нацкомпанией "Астана ЭКСПО-2017".