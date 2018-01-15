Минобразования заявляет о сокращении объёмов домашней работы для школьников на треть

Министерство образования и науки продолжает работу по сокращению нагрузки на казахстанских школьников. К сегодняшнему дню она была снижена на треть – выполнение домашнего задания не должно превышать 150 минут в день, сообщает в понедельник Казинформ .

«Мы сейчас работаем, чтобы сократить нагрузку на ученика в целом. В санитарные требования были включены нормы, позволяющие укладываться в 5 рабочих дней. В разрезе всех звеньев образования эти нормы конкретно определены и отражены в приказе министерства образования. Сегодня учебная нагрузка, которая задается на дом, не должна превышать 150 минут, это тоже отражено в нашем приказе», - сказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

По её словам, к сегодняшнему дню объём домашних заданий для школьников были сокращены на одну треть. «Данный документ уже в работе. Начиная с 1 сентября этого учебного года эта работа обеспечена на нормативном уровне», - сказала Асылова. Она заверила, что эти вопросы широко обсуждаются с педагогической общественностью, а информация доведена до работников образования на региональном уровне.

В начале сентября Минобразования сообщало, что ведомство утвердило методические рекомендации по выполнению домашних заданий, после чего время на его подготовку должно сократиться на треть. Во 2 классе оно не должно превышать 50 минут, в 3-4 классах 70 минут, в 5-6 классах - 90 минут, в 7-9 классах - 110 минут, в 10-11 классах - 130 минут. Домашняя работа не будет задаваться на праздники и каникулы. Исключениями должны стать лишь чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики первоклассникам - только по чтению со второго полугодия.