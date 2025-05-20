Уроки сексуального воспитания не появятся в казахстанских школах – Минпросвещения

Министерство просвещения не будет вводить уроки сексуального воспитания в казахстанских школах. Напротив, глава ведомства Гани Бейсембаев убежден, что в этом вопросе нужно повышать родительскую ответственность.

«Я думаю, что, в первую очередь, правильно будет повышать родительскую ответственность, всегда и всю жизнь (так – В.) было. Такие вещи в семье воспитывалось, поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей», - сказал Бейсембаев во вторник в ходе брифинга в правительстве, отвечая на вопрос журналистов, не пришло ли время в казахстанских школах проводить уроки сексуального воспитания.

Он отметил, что ранее поручил школьным психологам максимально просвещать родителей и объяснять им, как правильно разговаривать с детьми на эту тему. Министр убежден, что самое верное, продуктивное и эффективное решение – когда «родитель берет на себя ответственность и занимается». И хотя школа не избегает ответственности, перекладывать все на нее «не совсем правильно».

«Конечно, школа не отказывается. Мы в рамках программы “Біртұтас тәрбие” соответствующие мероприятия проводим, но не в прямом смысле, как вы сейчас выражаетесь. Это воспитание (сексуальное – В.) должно быть, в первую очередь, родителями. Поэтому мы считаем, что на самом деле это будет здорово, если этим будут заниматься родители», - подчеркнул Бейсенбаев.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что уроки сексуального воспитания в казахстанских школах «не появятся».