Обеспечить детям на каникулах бесплатный вход в музеи, нацпарки и театры поручил премьер

В период школьных каникул детям должны обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников и национальных парков. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.

По поручению Бектенова министерство туризма должно скоординировать межрегиональное взаимодействие акиматов, чтобы дети могли посетить объекты историко-культурного наследия и известные туристические зоны. Он убежден, что детям из западного региона интересно будет увидеть восток Казахстана, школьникам из южных областей – северные регионы и наоборот.

«Дети должны увидеть все природное и культурное многообразие родного Казахстана. Министерству культуры – обеспечить в период каникул бесплатное посещение детьми музеев, театров, заповедников, национальных парков», - подчеркнул премьер.

В целом государственные органы должны создать необходимые условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период. Поэтому акимы должны взять на личный контроль открытие детских лагерей и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Министерство здравоохранения – обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за питанием детей, министерство по ЧС – проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также обучить персонал навыкам спасения детей на воде и во время пожаров. В свою очередь министерство внутренних дел должно закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.

«Особое внимание следует обратить вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующий согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции», - подчеркнул Бектенов.

Все организационные вопросы он поручил решить до 1 июня.