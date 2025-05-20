В Казахстане из школьного питания исключили продукты с высоким содержанием соли, сахара и ароматизаторов

С 1 сентября во всех школах Казахстана будет многовариантное типовое перспективное меню, согласно новому стандарту питания. Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения на запрос «Власти», новый стандарт школьного питания направлен на обеспечение безопасного, качественного, сбалансированного питания детей.

Новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню были разработаны в этому году министерством здравоохранения совместно с министерством просвещения, Казахской академией питания, международными организациями, такими как ЮНИСЕФ и ВОЗ, и общественными организациями.

«В стандарте определены основные принципы организации питания в организациях образования и воспитания, также установлены требования к организации питания в малокомплектных школах, где нет пищеблоков и буфетов, требования к буфетному питанию», - отметили в комитете.

Основное меню включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда, салаты из свежих овощей и напитки с низким содержанием сахара. Также для роста и развития детей и предупреждения болезней в рацион включены молоко низкой жирности, кисломолочные продукты с пробиотиками и увеличено количество овощей и фруктов.

Вместе с тем сахаросодержащие напитки и соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой. В готовых блюдах будет ограниченное количество соли и сахара, будут исключены ненатуральные продукты питания – содержащие заменители молочного жира (спреды, молокосодержащие продукты), немясные ингредиенты, а также пищевые продукты с содержанием подсластителей, усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и ароматизаторов, кроме натуральных пищевых пряностей и ароматизаторов. Также исключены продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара).

В комитете отметили, что при разработке стандарта был изучен опыт таких стран, как Финляндия, Швеция, который был адаптирован к нашим условиям, также при разработке был использован опыт Украины, где проведена реформа школьного питания. А к разработке меню были привлечены специалисты профильных организаций в области питания.

«При разработке данного меню учитывались современные международные требования к здоровому питанию, основным преимуществом которых являются уменьшение в готовых блюдах содержания соли, сахара и жиров, а также увеличение потребления овощей и фруктов», - пояснили в ведомстве.

Повышенное содержание соли и сахара в рационе является значимым фактором риска развития неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и ожирение. По данным Минздрава, 21% казахстанских детей в возрасте 6–9 лет имеют избыточный вес.

«С учетом применения указанных изменений в долгосрочной перспективе прогнозируется значительное снижение неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения на 15-25%, сахарного диабета 2 типа на 10-20%, артериальной гипертензии на 8-18% и других хронических заболеваний на 5-15%. Кроме того, увеличение нормы употребления овощей и фруктов, бобовых и орехов в рационе питания дает возможность сбалансированного приема витаминов и минералов, что приводит к повышению успеваемости школьников, их нормального роста и физического развития», - подчеркнули в комитете.

Ранее премьер-министр поручал принять новый стандарт питания в школах до конца 2024 года. Как пояснили в комитете санэпиднадзора, многовариантное типовое перспективное меню школьного питания было утверждено 25 декабря прошлого года, но поправки в стандарт питания, утвержденный 21 декабря 2020 года, были внесены только 4 марта этого года, с внедрением с 1 сентября, чтобы дать возможность школам подготовиться к новым требованиям.

Исполнение нового стандарта питания будет обязательным. Поэтому с 1 июля вводятся мониторинговые визиты – они будут проводиться органами санэпиднадзора и акиматами не реже двух раз в год, независимо от степени оценки риска объекта. Предварительные уведомления о проверках при этом исключаются.

В то же время основанием для назначения мониторинга с посещением объектов будут являться поручения главы государства, руководства администрации президента и аппарата правительства или министра здравоохранения – «в целях оценки готовности объектов образования к началу учебного года, оздоровительных объектов к летнему отдыху, своевременного проведения противоэпидемических мероприятий в организациях здравоохранения».

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства во вторник добавила также, что новый стандарт питания предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли - до 5 раз.

«Также в стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, впервые внедрено понятие "Индекс несъедаемости" (тарелочные отходы), которое позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием», - также добавила министр.

В целом новый стандарт питания распространяется как на школы, так и на детские сады.