​Тенге вырос до 328,05 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $212,6 млн., показав рост на $110 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70 за баррель. В конце прошлой недели Brent впервые с начала декабря 2014 года превысил отметку в $70 за баррель. Как писали Ведомости, причина этого роста – инерция от снижения избыточных запасов углеводородов в США и рост потребления в стране из-за холодной зимы. Американский эталон WTI также подорожал до рекордного за три года уровня в $64,5 за баррель.

По данным минэнерго США, за неделю к 5 января запасы нефти в стране снизились на 4,95 млн. баррелей, что оказалось более чем на 1 млн. баррелей выше прогнозов. Добыча нефти в США за расчетный период снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки до 9,5 млн. б/с. Серия последовательных снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие, указывает Bloomberg.

В начале 2018 года нефть дорожала из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК, добывающем 3,8 млн. баррелей в сутки. Однако к физическому сокращению экспорта иранской нефти они не привели. Кроме того, вышли данные о добыче в переживающей системный кризис Венесуэле: в декабре она упала до минимума за 16 лет (примерно 1,7 млн. баррелей в сутки). Мировому спросу на нефть также способствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста.

«Все фундаментальные факторы поддерживают ралли, которое способно продлиться еще какое-то время», - заявил Bloomberg руководитель отдела прогнозирования сырьевых рынков Standard Chartered в Лондоне Пол Хорснелл.