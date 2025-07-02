С февраля этого года в коммунальную собственность было передано 12 каналов
В Атырауской области ремонтируют 9 водных каналов для увеличения их пропускной способности
фото пресс-службы акимата Атырауской области

В Атырауской области расчищают, расширяют и углубляют 9 водных каналов для увеличения их пропускной способности. С февраля этого года в коммунальную собственность было передано 12 областных каналов, сейчас они находятся на балансе предприятия «Табиғат», сообщает Казинформ.

Уже выполнены работы на 40 км канала «Нарын», 2,7 км канала «Сборный», 10 км канала «Бақсай», 2,2 км канала «Есіркеп», 2,5 км канала «Мартыши», 1,5 км канала «Кобяково-Забурунда», 5 км канала «Сарыөзек», 1,7 км канала «Алға» и 2,2 км канала «7-ауыл — Айсары».

«Наряду с ремонтом, мы проводим очистку каналов, удаляем камыш и грунт с берегов. Также очищаем водопропускные трубы под мостами, находящимися у нас на балансе», — пояснил руководитель КГП «Табиғат» Асланбек Рысжанов.

На канале Соколок уже выполнено 70% работ по его углублению и строительству плотин. На участке от реки Жайык до Каспийского моря было построено 33 км плотин.

«Цель — направить избыточную воду из Жайыка в Каспий, минуя Атырау. Ранее на этом канале не было плотин, которые бы препятствовали разливу воды. Строительство плотины началось 1 марта и завершится в декабре. Высота плотины — 3 метра, ширина — 6 метров. Русло канала расширено с 15 до 50 метров, углублено на 2 метра», — пояснил руководитель этого проекта Нурлан Нурбаев.

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