​Казахстанские МФО заработали 30,4 млрд тенге по итогам первого квартала

Лидерами отрасли стали компании, выдающие микрозаймы до зарплаты онлайн
Совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций по итогам первого квартала 2025 года составила 30,4 млрд тенге. За год она выросла на 6,8%. Лидерами сектора стали компании, выдающие микрозаймы до зарплаты онлайн, сообщает Finprom.kz.
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