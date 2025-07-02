Лидерами отрасли стали компании, выдающие микрозаймы до зарплаты онлайн
​Казахстанские МФО заработали 30,4 млрд тенге по итогам первого квартала
фото Жанары Каримовой

Совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций по итогам первого квартала 2025 года составила 30,4 млрд тенге. За год она выросла на 6,8%. Лидерами сектора стали компании, выдающие микрозаймы до зарплаты онлайн, сообщает Finprom.kz.

Наибольший рост прибыли на 74,8% до 4,8 млрд тенге показала компания «Робокэш.кз» с брендом «Займер». Вторую строчку заняла «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», работающая в сфере автокредитования — за год ее прибыль выросла на 61,4% до 3 млрд тенге. На третьем месте расположилась Legal Money, выдающая онлайн займы, которая нарастила прибыль на 146% до 2,6 млрд тенге.

Как пишут аналитики Finprom.kz, после введения предельных ставок по «займам до зарплаты» на уровне 179% в августе прошлого года прибыль компаний онлайн-кредитования изменилась незначительно. До этого нововведения их ставки могли превышать 2600%.

Всего на 1 апреля 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО. Чистую прибыль по итогам января–марта зафиксировали 143 компании. 10 МФО закончили первый квартал с нулевой прибылью, 60 МФО зафиксировали убытки. Самые значительные убытки зафиксированы у «Фридом Финанс Кредит» и Credit365 Kazakhstan — 1,5 млрд и 837,1 млн тенге, соответственно.

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