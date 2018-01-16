ZARA уходит из алматинского ЦУМа

Глава Astana Group Нурлан Смагулов на пресс-завтраке во вторник заявил, что ТРЦ MEGA Park полностью заселен: «Мы долго делали ротацию. Мы рады объявить, что в марте этого года у нас открывается Zara. Она уходит из ЦУМа и переселяется к нам».

Магазин известного испанского бренда откроется на первом этаже MEGA Park 1 марта. «У нас таким образом будут все звезды масс-ритейла. Это Inditex со своими брендами (Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius,) и H&M».

Смагулов добавил, что H&M хочет привести другой свой бренд одежды — COS.

Годовой поток всех ТРЦ MEGA составляет 36 млн. человек в год. В этом году компания продолжает переход на новые взаимоотношения с арендаторами: «Мы переходим на процент с оборота, уже более 50% наших арендаторов подписали договора о процентах с оборота, но при этом есть и фиксированная цена. Это тоже извечный спор, диалектический, я считаю, который никогда не остановится. Они хотят просто платить процент со сбора, а мы хотим, чтобы они платили процент со сбора + фикс, чтобы мы не зависели от их менеджмента».