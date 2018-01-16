В Алматы откроется автоцентр Volvo

«Мы начинаем продавать автомобили Volvo, открываем временные автоцентр в Villa dei Fiori - видели там стеклянный куб такой? Он долго пустовал и Volvo он очень понравился, — рассказал Смагулов. — На моей памяти это второй выход Volvo, первый был в начале 90-х годов — на Суюнбая они пытались продавать этот автомобиль, но он не пошел. У нас вообще страна с восточной ориентацией – мы любим Toyota, Hyundai, Kia, но не было никогда большой любви к европейским автомобилям, и нам показалось очень заманчиво заниматься этим брендом».

Смагулов не ожидает, что Volvo принесет много денег и будет популярным: «Но Volvo провозгласил, что с 2019 года будет переходить полностью на гибридные автомобили с электрической тягой. То есть это первый бренд, который откажется от бензиновых и дизельных двигателей. У них очень хороший инвестор, много денег они инвестируют в этот бренд, поэтому мы думаем, что он будет очень инновационным, очень интересным».

Открытие салона запланировано на первую неделю февраля, автомобили начнут продаваться с конца января.

Кроме того, Astana Group получили права на Jaguar Land Rover, сейчас он размещается в старом здании на пр. Назарбаева-Райымбека. Через месяц для Jaguar Land Rover начнут строить новый автоцентр на пр. Гагарина-аль-Фараби. Земля под строительство центра площадью в 2500 кв. метров уже выкуплена. Инвестиции в шоурум составили 2 млрд тенге. Ожидается, что он откроется в конце этого года.

2017 год показал рост продажи автомобилей у Astana Group — 8600 автомобилей против 7617 в 2016 году (правда, в 2015 году продавали и 15675). При этом растет средний чек. «Чек для нашей компании растет, потому что мы все больше начинаем продавать люксовые бренды, например BMW», — объяснил Смагулов и поделился своими опасениями: «Сейчас много трендов, которые угрожают нашему рынку, на западе молодые уже не покупают автомобили, вообще считают буржуазным пороком иметь автомобили, квартиру. Это приходит в Казахстан, это мы видим по своим детям. Второй тренд – это появление Тesla, Apple-автомобиля, который обещает появиться в 2018 году. Там нечему ломаться и это приводит нас в трепет как автодилеров. У них нет двигателей, топливной системы, открываешь багажник, капот – и там пусто. Это грустно, потому что мы сразу теряем половину бизнеса. Это серьезный тренд и мы много об этом думаем».