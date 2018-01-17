На публичное обсуждение вынесен план мероприятий по переходу на латиницу

Перевод казахского языка на латинскую графику предлагается осуществить в три этапа до 2025 года. В первом квартале 2018 года запланировано создание «юридического лица для организации деятельности по переходу к латинской графике» - бюджет его деятельности до 2025 года составит 602,7 млн тенге, говорится в опубликованном на сайте «Открытые НПА» проекте плана мероприятий по переходу на латиницу.

На первом этапе до 2020 года будут работать орфографическая, методическая, терминологическая рабочие группы, а также рабочая группа по техническому и информационному сопровождению. В третьем квартале 2018 года планируется разработать программу конвертера и IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу за 54,6 млн тенге.

На переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским языком обучения и организация закупа местными исполнительными органами предполагается затратить 202,7 млрд тенге. Еще 10,9 млрд тенге будут потрачены на организация курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования.

На втором этапе будут разработаны новые научно-лингвистические параметры учебных текстов на казахском языке, обеспечена общедоступность и массовое внедрение новых правил. С 2021 года планируется обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики.

На третьем этапе с 2024 года начнется перевод делопроизводства центральных и местных госорганов, организаций, государственных СМИ на новую графику.

Правительство планирует сформировать пул журналистов, специализирующихся на публикациях материалов по тематике перевода казахского алфавита на латинскую графику и привлечь блогеров к разъяснительным работам в соцсетях (на последнее планируется выделить 462,6 млн тенге). Прочие информационно-пропагандистские меры не потребуют от государства дополнительных денежных вложений.