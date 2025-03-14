Внедрить предпрокатную экспертизу фильмов поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в пятницу на Национальном курултае, заявил, что кино является важным инструментом идеологии, и призвал предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, включая те, что были сняты на частные средства.

Президент отметил, что в прошлом году казахстанскими кинематографистами было снято 94 фильма, и в отечественных кинотеатрах преобладают именно национальные киноленты. Он подчеркнул, что это положительная тенденция, однако приоритетом должно оставаться не количество, а качество.

«Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое. У нас также появились фильмы, в которых пропагандируются насилие, жестокость и криминальная романтика. Здесь надо учесть такой факт, что в стране большинство фильмов сейчас снимается не по государственному заказу, а на частные средства», - сказал Токаев.

Он напомнил, что кино – это важный инструмент идеологии, потому «следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства».

Также президент отметил, что нужно больше создавать мультфильмов на казахском языке.

«Недавно вышел мультфильм “Шокан. Путешествие в Кашгарию”. Это отличное произведение, благодаря которому дети могут много узнать о нашей выдающейся исторической личности – Шокане Валиханове. Таких мультфильмов на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше», - сказал Токаев и поручил заняться развитием анимации.

Ранее минкульт отказался от поправок в правила выдачи прокатного удостоверения фильмам. Прокатное удостоверение могли не выдать, если в киноленте были пропаганда и агитация политических убеждений.

Также сообщалось, что министерство культуры и информации предлагает исключить два из шести критериев для отбора зарубежных анимационных фильмов, которые будут дублированы на казахский язык за счет государственной поддержки, чтобы устранить барьеры для дистрибьюторских компаний и чтоб они могли участвовать в конкурсном отборе.

Согласно действующим правилам, конкурсы на дубляж направлены на отбор фильмов, а не студий. Компании, участвующие в отборе, должны заранее получить разрешение правообладателя на дублирование предлагаемых фильмов.

В 2024 году ГЦПНК, являющийся единым оператором финансирования дубляжа зарубежных фильмов на казахский язык, пять раз объявлял прием заявок на конкурс фильмов для дубляжа, но все они не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки.