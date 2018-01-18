Мир за ночь. 17-18 января 2018 года

Минувшей ночью стало известно о прогремевшем в шведском городе Мальмё взрыве. В Москве напавшему на журналистку «Эха Москвы» диагностировали параноидальную шизофрению, в этих обстоятельствах Борис Гриц может быть направлен на принудительное лечение, избежав уголовного наказания.

В шведском городе Мальме недалеко от полицейского участка прогремел взрыв. Никто не пострадал, полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к инциденту, пишет «Коммерсант».

Взрыв произошел в квартале Розенгард. По словам очевидцев, он был сильным. Согласно первой версии полиции, причиной взрыва стала граната. Однако позже они сообщили, что это сработало взрывное устройство.

Полицейские уже задержали двух человек, которых подозревают в причастности к инциденту. Это молодые люди в возрасте около 20 лет. По данным источников издания, дома у одного из подозреваемых был проведен обыск.

7 января взрыв прогремел у станции метро в Стокгольме. Тогда погиб один человек.

Экспертиза выявила у Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, параноидную шизофрению. Этот диагноз может привести к тому, что обвиняемый избежит уголовной ответственности и отправится на принудительное лечение, сообщает Русская служба ВВС.

«У меня был доступ к выводам экспертизы, там написано, что ему рекомендовано принудительное лечение, потому что он не в состоянии адекватно воспринимать обстоятельства дела и давать показания в суде», – рассказала Татьяна Фельгенгауэр журналистам BBC.

Фельгенгауэр добавила, что на повторной экспертизе Грица настаивать не будет. «Мне важно знать, что этот человек изолирован, и больше никого не попытается убить. Где он будет изолирован решит суд. У меня нет никакого желания, чтобы этот человек до конца своих дней сидел в заточении. Мне важно, чтобы он нож больше в руки не взял», – пояснила она.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. По версии следствия, Борис Гриц прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, поднялся в саму редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего скрутили охранники и передали полиции. Татьяну Фельгенгауэр отвезли в больницу и прооперировали. Полученное ранение врачи оценивали как серьезное. Гриц после задержания утверждал, что у него с Фельгенгауэр была некая телепатическая связь, которая его изводила.

Американский банк Goldman Sachs впервые за шесть лет получил квартальный убыток. Причиной убытка стали единовременные списания из-за налоговой реформы в США, а также слабые результаты от торговли облигациями и сырьем, сообщают «Ведомости».

«Чистый убыток банка в IV квартале 2017 года составил $1,93 млрд. В отчетном периоде банк списал $4,4 млрд из-за изменения налогового законодательства. Скорректированная прибыль без учета этих списаний составила $5,68 в расчете на акцию. Выручка Goldman Sachs сократилась с $8,17 млрд в октябре - декабре 2016 г. до $7,83 млрд в отчетном периоде. Годовая выручка банковской группы увеличилась на 5% и составила $32,1 млрд. Выручка инвестиционно-банковского подразделения в IV квартале 2017 г. выросла на 44% в годовом выражении и составила $2,14 млрд.», – пишет издание.

По итогам переговоров в деревне Пханмунджон, на линии разграничения огня, представители КНДР и Южной Кореи договорились о том, что совместная делегация на церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане пройдет под одним флагом, пишет РБК.

Предполагается, что это будет тот же самый флаг, под которым делегации КНДР и Южной Кореи выходили на церемонии открытия Олимпийских игр-2000, -2004 и 2006 годов. Он представляет собой белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.

После выступлений в 2006 году флаг не использовался: к Олимпиаде 2008 года в Пекине отношения между Пхеньяном и Сеулом испортились настолько, что делегация КНДР не захотела идти рядом со спортсменами Южной Кореи.

В начале 2000-х совместное участие КНДР и Южной Кореи в Олимпиаде ограничивалось проходом единой делегации на церемонии открытия. На этот раз стороны договорились о том, чтобы выставить единую команду в женском хоккее. В этом виде спорта обе страны никогда не добивались значимых успехов, выступая в основном во втором дивизионе. На Олимпиаду женскую сборную Южной Кореи допустили только потому, что эта страна является хозяйкой Игр. Сборная КНДР традиционно плохо выступает на зимних Олимпиадах. За всю историю спортсмены этой страны завоевали всего две медали.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai намерен в ближайшие пять лет инвестировать 23 трлн вон ($21,6 млрд) в новейшие технологии: в разработку электромобилей, беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта. Hyundai также планирует в этот период нанять 45 тысяч новых сотрудников, пишет «Коммерсант».

План был представлен на фоне ухудшения финансовых показателей корпорации. В 2017 году Hyundai, которая вместе со своей дочерней компанией Kia Motors является пятым автопроизводителем в мире, произвела всего 7,25 млн автомобилей вместо запланированных на этот период 8,25 млн. Как заявил заместитель главы Hyundai Чон Ый Сон, «глобальные тенденции быстро меняются. Мы будем нанимать лучших, наиболее талантливых для этих новых направлений и в дальнейшем развивать их». На прошлой неделе корпорация также сообщила об инвестициях в онлайн-сервис заказа такси Grab.

Мессенджер Telegram планирует привлечь $1,2 миллиарда на ICO, пишет «Коммерсант». Первичное размещение токенов (ICO) мессенджера Telegram в блокчейне Telegram Open Network (TON) пройдет в два этапа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инвестпредложение. Оба этапа – закрытый и публичный, – привлекут, как ожидается по $600 млн. Первый этап пройдет в феврале, второй запланирован на март.

Ранее «Коммерсант» писал, что создатели TON намерены привлечь покупателей токенов за счет увеличения числа трансакций до «миллионов в секунду» против 7–20 у биткойна. Если созданная Telegram технология будет реализована, то это повлияет на бизнес банков, платежных систем и облачных хранилищ.

Власти Британии признали одиночество серьезной проблемой, требующей решения при участии правительства, и возложили эти обязанности на действующего замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, пишет Русская служба ВВС.

Таким образом правительство поддержало начинание депутата от партии лейбористов Джо Кокс, убитой националистом в преддверии референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году.

По данным правительства, одиночество, как явление затрагивает около девяти миллионов молодых и пожилых людей в Великобритании.

В декабре 2017 года главная медсестра Национальной службы здравоохранения Англии Джейн Каммингс заявила, что холодная погода и одиночество в зимние месяцы могут быть смертельны. «Простое дружеское общение»может кардинально изменить ситуацию, говорила она. Примерно половина людей в возрасте 75 лет и старше живут одни – это около двух миллионов человек по всей Англии. Они могут проводить дни и даже недели без какого-либо социального взаимодействия.