​Тенге укрепился до 325,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 325,5 тенге, показав снижение на 1,9 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $145,4 млн., показав рост на $40,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,6 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть незначительно снизжались на вечерних торгах в среду, но от дальнейшего падения рынок удерживают признаки выравнивания баланса спроса и предложения.

По мнению Норберта Рюкера из Julius Baer, «коррекция неизбежна... учитывая чрезмерный рост числа спекулятивных позиций на дальнейший подъём цен (на нефть)».

На прошлой неделе нетто-лонг по контрактам на североамериканский бенчмарк WTI достиг нового рекорда. За торговую неделю, завершившуюся 9 января, число контрактов выросло на 45,8 тыс. до 501,1 тыс., следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Несмотря на текущий спад, отраслевые эксперты в целом считают, что показатели рынка хорошие, что во многом обеспечили договорённости Организации стран-нефтеэкспортёров ОПЕК и не входящих в неё государств, включая Россию. В конце ноября они условились продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья ради выравнивания баланса спроса и предложения.

Устойчивый спрос также поддерживает рынок, добавляют аналитики. При этом одним из основных факторов, сдерживающих его дальнейший подъём, остаётся упрямый рост нефтедобычи в США. По прогнозу Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в стране в скором времени преодолеет отметку 10 млн. баррелей в сутки, невзирая на недавнее снижение из-за морозов.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Минэнерго страны.