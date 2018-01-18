Стороны подписали соответствующие документы
​Казахстан и США будут развивать сотрудничество в космической сфере
Фото Жанары Каримовой

Во время рабочей поездки Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки, казахстанская сторона подписала несколько документов, касающихся сотрудничества между странами в сфере космических программ. Партнерство охватит развитие космических технологий дистанционного зондирования и инфраструктуры пространственных данных, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Стороны подписали письмо о намерениях между Аэрокосмическим комитетом министерства и Геологической службой США департамента внутренних ресурсов США (USGS), «направленное на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли и развитие инфраструктуры пространственных данных».

Геологическая служба США уже участвует в проекте по мониторингу состояния водных ресурсов Или-Балхашского региона. При ее участии был организован прием данных дистанционного зондирования Земли со спутника LandSat на наземный комплекс в Астане.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» и поставщиком информационных технологий, применяющихся для повышения качества и производительности геоинформационных систем – компанией «Hexagon Geospatial». Меморандум подразумевает совместную работу в области современных геопространственных информационных технологий и программных средств для повышения эффективности казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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