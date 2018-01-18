Две казахстанские авиакомпании станут членами IATA в 2018 году

В этом году два казахстанских авиаперевозчика Scat и Qazaq Air станут членами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Кроме того, Qazaq Air намерен получить сертификат безопасности IOSA, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в Астане региональный менеджер IATA в Центральной Азии Джордан Карамалаков.

«Возле меня находятся представители трех ведущих казахстанских авиакомпаний – член IATA Air Astana, будущий член IATA - Scat, заявление уже одобрено, и другой будущий член IATA - Qazaq Air, который в этом году тоже станет нашим членом», - сказал Карамалаков.

Вместе с тем, председатель правления Qazaq Air Блэр Трехерн Поллок отметил, что компания намерена в текущем году также получить сертификат IOSA, что позволит, что откроет дополнительные возможности.

«Авиакомпания Qazaq Air была запущена для того, чтобы обеспечивать связь между регионами Казахстана в полном соответствии с международными стандартами безопасности. Получение сертификата позволит нам выполнять международные полеты. И, принимая во внимание дальность полетов нашего флота, мы можем сказать, что около 30 млн пассажиров попадут в эту область», - подчеркнул Поллок.