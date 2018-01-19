Мир за ночь. 18-19 января 2018 года

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в Казахстане «ситуация с правами человека внутри страны продолжала ухудшаться». В Нидерландах из-за сильной бури повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Женщина-пилот впервые в истории военно-воздушных сил Израиля получила назначение на должность командира эскадрильи. ООН запросила рекордные $1,7 млрд на гуманитарные операции в Конго в 2018 году.

В Нидерландах из-за сильной бури с порывами ветра до 140 км/ч повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол — один из крупнейших в Европе — временно не принимает и не отправляет рейсы. В результате бури, по данным министерства внутренних дел Нидерландов, из-за упавших деревьев погибли два человека, пишет Meduza. Смерть еще одного человека также, предположительно, связана с бурей, однако полиция пока до конца не установила обстоятельства его гибели. Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах. В земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в целом вновь негативно оценила ситуацию в области прав человека в Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, однако отметила и ряд позитивных моментов. Свою оценку HRW представила в обзорном докладе за 2017 год, опубликованном в четверг, пишет ТАСС. Доклад, насчитывающий 643 страницы, посвящен ситуации с правами человека в 90 странах. Правозащитники признают заслуги руководства Казахстана в организации таких международных мероприятий, как всемирная выставка «Экспо-2017» и несколько раундов межсирийских переговоров. Тем не менее, с точки зрения HRW, «ситуация с правами человека внутри страны продолжала ухудшаться». Претензии высказаны по поводу подхода к согласованию общественных протестов против политики правительства, к независимой профсоюзной деятельности. «Многие международные партнеры Казахстана не использовали важные поводы, чтобы призвать правительство улучшить ситуацию с правами человека. Публичная критика в адрес Астаны по-прежнему звучала слабо», - утверждается в докладе.

Женщина-пилот впервые в истории военно-воздушных сил Израиля получила назначение на должность командира эскадрильи, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости. Повышение летчицы, которой присвоено звание подполковника, совпало с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в вооруженных силах страны. «Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании», — сообщили военные. Известно, что женщине, которая служит в военно-транспортной авиации, 35 лет, у нее двое детей. Не все в Израиле воспринимают растущее присутствие женщин в вооруженных силах как позитивное явление. Большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следование «агрессивной феминистской повестке», призвали своих последователей уклоняться от службы в «смешанных» частях и потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкота.

В результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро пострадали 15 человек, сообщает телеканал Globo. Водитель автомобиля, задержанный полицией, утверждает, что у него случился приступ эпилепсии, сообщает Коммерсант. Среди получивших ранения людей — четверо детей. За рулем машины находился 41-летний Антониу Алмейда, которого уже доставили в полицейский участок. Как передает Globo, до приезда правоохранительных органов на водителя пытались напасть разгневанные свидетели инцидента. Один из них рассказал, что машина мчалась на большой скорости. Вся передняя часть автомобиля разбита.

Гуманитарные агентства ООН попросили выделить рекордную сумму в $1,7 млрд на оказание помощи 13 млн жителей Демократической Республики Конго в 2018 году. Об этом сообщил 18 января журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС. «Агентства помощи в Демократической Республике Конго призвали выделить $1,68 млрд на 2018 год, это крупнейший за все время запрос о финансировании гуманитарных операций в этой стране. Эти средства срочно необходимы для оказания помощи 13 млн человек», - сказал он. По данным ООН, в течение 2017 года свои дома из-за военных столкновений были вынуждены покинуть 1,7 млн конголезцев. В настоящий момент почти 10 млн жителей страны испытывают нехватку продовольствия, из них 4,3 млн срочно нуждаются в продуктах питания. Кроме того, в стране началась самая серьезная вспышка холеры за последние десятилетия. К концу 2017 года от опасного заболевания скончались 1070 человек - на 90% больше, чем годом ранее.