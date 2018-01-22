Они введены в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, в также в СКО и ВКО
​В шести областях Казахстана ограничено движение транспорта из-за погодных условий
Фото Жанары Каримовой

Из-за понижения температуры в шести областях страны было ограничено движение дизельного и общественного транспорта. В Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях они коснулись всех направлений, сообщает в понедельник РГП «Казахавтодор».

Частичные ограничения были введены в Восточно-Казахстанской области на 587-733 километрах автодороги «Омск - Майкапчагай» и в Карагандинской области на 1353-1424 километрах дороги «Екатеринбург - Алматы». Они также распространились на Костанайскую область на 3-232 километры дороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган», на 555-729 километры дороги «Екатеринбург-Алматы» и 180-404 километры дороги «Мамлютка-Костанай».

Водители и пассажиры могут напрямую обращаться за изменениями по ситуации на автодорогах республиканского значения, актуальной и оперативной информацией через городской телефон по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.

Из-за усиления заморозков в Костанайской области были отменены занятия для учеников 0-9 классов первой смены. В Астане отмена коснулась учащихся 0-11 классов первой смены и студентов 1-2 курса колледжей.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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