​Главную премию Гильдии киноактёров США получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссера Мартина Макдоны удостоен главного приза Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав». Исполнительница главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд названа лучшей актрисой, сообщает в понедельник Коммерсант.

На главный приз также претендовали фильмы: «Прочь», «Леди Берд», «Любовь — болезнь» и «Ферма «Мадбаунд».

Лучшим актером признан Гэри Олдман. Он исполнил роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» режиссера Джо Райта. На эту премию претендовали: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Дэниел Калуя («Прочь») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

За лучший актерский состав в телевизионном жанре были отмечены сериалы «Вице-президент» и «Это мы». Награду за лучшее исполнение в мини-сериале получили Николь Кидман и Александр Скарсгард за «Большую маленькую ложь». Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун («Это мы»), а лучшей актрисой в драматическом сериале признана Клэр Фой («Корона»).

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал лидером по количеству полученных наград на премии «Золотой глобус». Церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла 8 января.