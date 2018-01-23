Авиационно-учебный центр построят в Астане к 2020 году

В текущем году в Астане планируется начать строительство авиационно-учебного центра, который будет готовить высококвалифицированные кадры для авиации. Проект планируется завершить в 2020 году, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«С учетом роста авиаперевозок, важным вопросом является кадровое обеспечение отрасли. В настоящее время в гражданской авиации Казахстана работает 20 000 человек. Подготовкой авиационных специалистов занимается академия гражданской авиации, колледж при академии, а также 20 авиационных учебных центров. Однако на сегодняшний день существуют проблемы невостребованности выпускников авиационных учебных заведений в предприятиях отрасли, основные авиапредприятия осуществляют подготовку кадров самостоятельно, в том числе и за рубежом», - констатировал Касымбек.

В этой связи, для дальнейшего совершенствования и повышения качества подготовки персонала, в 2018 году запланировано начало работ по строительству Авиационно-учебного центра в Астане. Его строительство планируется завершить в 2020 году.

«Также нами предлагается передача АО «Академия гражданской авиации» в ведение профильного ведомства. Целью данных мер является создание единой системы квалификационной подготовки авиационных специалистов», - объяснил министр.