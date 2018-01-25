В «КазАгро» объяснили для чего берут 60 млрд тенге из фонда соцстрахования

В холдинге «КазАгро» объяснили на что берут 60 млрд тенге из государственного фонда социального страхования. Как отмечается в пресс-релизе, распространенном в четверг, других фундаментальных источников экономического роста в Казахстане, которые могут предоставить долгосрочную ликвидность, попросту нет.

«В Казахстане существуют давние проблемы с обеспечением фундаментальных источников экономического роста, одной из которых является предоставление долгосрочной ликвидности. На текущий момент этими источниками могут служить средства Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда и Государственного фонда социального страхования. Эти средства могут быть использованы для развития казахстанской экономики», - объясняют в холдинге. Здесь отмечают, что «КазАгро» предоставляет займы сельхозтоваропроизводителям в тенге. А поскольку аграрная отрасль страны требует долгосрочного тенгового финансирования, то именно ГФСС «может стать одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, обладающим долгосрочными финансовыми ресурсами».

«В данное время инвестирование агросектора через госкомпании является наиболее оптимальным вариантом: заимствование денег на рыночных условиях (в данном случае под 11% годовых) будет приносить доход инвестору (ГФСС); приносить пользу казахстанской экономике и послужит на развитие отрасли; средства защищены: эмитент находится под контролем государства», - перечислили «плюсы» в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что внешний рейтинг «КазАгро», согласно агентствам Fitch находится на уровне «BBB-» и Standard and Poors – «BB-», что отражает «достаточно надежный уровень платёжеспособности компании». «КазАгро» соответствует требованиям к эмитентам, предъявляемым правительством РК и Национальным Банком для инвестирования средств ГФСС. Следовательно, учитывая внешний рейтинг и кредитную надежность холдинга, средства являются инвестированными в достаточно консервативной инфраструктуре и требованиях», - подчеркнули в компании.

В пресс-службе сообщили, что привлекаемые из ГФСС средства «КазАгро» предполагает направить на интервенцию на зерновом рынке через АО НК «Продкорпорация». «Такая практика уже показала положительный эффект по внутренним ценам на пшеницу для отечественных производителей и способствовала решению сезонной проблемы с грузоперевозками и подвижным составом, то есть, вопросов, о которых говорили сельхозтоваропроизводители, отраслевые объединения республики. Закупленная пшеница будет реализована в период благоприятной цены на внутреннем или внешних рынках, что позволит вернуть средства в полном объеме», - заверяют здесь и подчеркивают, что «КазАгро» никогда не нарушал принятые на себя обязательства».