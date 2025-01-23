Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, если Путин не прекратит войну в Украине

«Если мы не заключим “сделку”, причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он считает, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в то время. Сейчас же США могут достичь окончания войны «как легким, так и трудным путем».

«Я не хочу причинить вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным», - добавил при этом Трамп.

Ранее на этой неделе Трамп обвинил Путина в «уничтожении России» после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как отмечает телеканал CNN, угроза Трампа ввести против Москвы новые «налоги, пошлины и санкции» не содержала никакой конкретики, на что именно он будет нацеливать свои действия в уже и так сильно санкционированной российской экономике. Однако представитель администрации президента заявил, что могут быть и другие способы оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, несмотря на уже действующие масштабные санкции.

В частности, нынешние официальные лица США полагают, что можно было бы оказать большее давление на энергетический сектор России, против которого долгое время воздерживалась бывшая администрация Джо Байдена. Покидая свой пост, Байден ввел новые ограничения на российскую нефтяную и газовую отрасли, являющиеся движущей силой российской экономики. Чиновники заявили, что это может стоить Москве миллиардов долларов.