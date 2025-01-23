Новый лесной пожар вспыхнул в 80 км от Лос-Анджелеса

В среду в Лейк-Хьюзе, что в 80 км к северу от Лос-Анджелеса, вспыхнул новый лесной пожар, из-за сильного ветра и сухой растительности он быстро распространился на территорию более 32 кв. км, сообщает Reuters .

Всего за несколько часов новый пожар разросся более чем в два раза по площади, чем пожар Итон, один из двух чудовищных пожаров, опустошивших район Лос-Анджелеса.

Жителей района озера Кастаик в округе Лос-Анджелес предупредили, что им грозит «непосредственная угроза жизни», в то время как на большей части Южной Калифорнии сохраняется предупреждение об опасности возникновения чрезвычайных пожаров из-за сильных сухих ветров.

По данным пожарной службы округа Лос-Анджелес, около 19 тысячам человек, что примерно равно всему населению общины Кастаик, приказано эвакуироваться. Еще 16 тысяч человек предупредили о такой необходимости.

На юге Калифорнии на протяжении девяти месяцев не было существенных осадков, что способствовало созданию опасных условий. Вертолеты набирают воду для тушения лесного пожара из озера, а самолеты с сбрасывают огнезащитный состав на холмы.

Пожар Итон, охвативший 57 кв. км к востоку от Лос-Анджелеса, удалось локализовать на 91%, в то время как более крупный пожар Палисейдс, охвативший 95 кв. км на западе Лос-Анджелеса, удалось локализовать на 68%.

Эти пожары вспыхнули 7 января и выжгли территорию размером почти с Вашингтон, округ Колумбия. Погибли 28 человек, повреждены или уничтожены около 16 тыс. строений.