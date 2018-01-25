Парламент ратифицировал соглашение с Азербайджаном о международном автомобильном сообщении

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении». Как отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, Казахстан ожидает значительный автомобильный грузовой поток в направлении Азербайджана.

«Представленное соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентирует виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений. Реализация соглашения способствует дальнейшему развитию автомобильных перевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества», - сказал Касымбек.

Он также отметил, что за последние 2-3 года отмечается большое увеличение транзитных перевозок через Азербайджан автомобильным транспортом в направлении Грузии и Турции. «В прошлом году мы завершили строительство порта Курык, там и железнодорожный, и автомобильный паром. То есть в направлении Азербайджана автомобильный поток грузовой будет расти значительно», - считает Касымбек.

Вместе с тем, как отмечается в заключении профильного комитета сената, основными грузами, перевозимыми между двумя государствами в экспортно-импортном сообщении, являются изделия из черных и цветных металлов, продукты животного и растительного происхождения, бумага и изделия из бумажной массы.

«Согласно настоящему соглашению, международные перевозки, выполняемые автотранспортными средствами на основании контингента разрешений на территориях государств сторон (включая транзит), освобождаются от налогов и сборов, связанных с использованием или содержанием дорог, за исключением оплаты проезда по платным дорогам и мостам», - говорится в документе.

Что касается пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля, то здесь будут применяться положения международных договоров, участниками которых являются оба государства. А при решении вопросов, не урегулированных этими договорами, будет применяться национальное законодательство каждой из сторон.