Как сообщила в четверг пресс-служба международного финансового цента «Астана», сегодня, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, МФЦА и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве, целью которого является создание передовой экосистемы для финансовых технологий с использованием новейшей блокчейн-платформы.

«Работая с Waves, МФЦА предоставляет казахстанским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне, тем самым данная инициатива позволить популяризовать блокчейн-технологии в Казахстане.

Сотрудничество с такими быстрорастущими компаниями, лидерами в своей отрасли, дает огромное преимущество МФЦА для подготовки компетенции и профессионалов в части разработки новаторских решений для индустрии финансовых услуг с использованием элементов блокчейн технологий» - цитирует директора по цифровым технологиям МФЦА Асель Жиенбаеву пресс-служба.

В свою очередь, основатель Waves Platform выразил уверенность в том, что партнерство позволит привнести в Казахстан наиболее передовые практики в области блокчейн-технологий и превратит МФЦА «в один из самых инновационных центров развития индустрии в мире». «Благодаря опыту, накопленному в рамках нашего сотрудничества, мы также сможем тиражировать наилучшие решения, что благоприятно отразится на развитии всей блокчейн-экосистемы в СНГ», – подчеркнул он. Вместе с тем, в рамках сотрудничества стороны намерены оказывать поддержку стартап-компаниям в области финансовых и блокчейн технологий и предоставлять им доступ к блокчейн-решениям Waves, а также привлекать зарубежные стартапы на площадку акселерационной программы МФЦА и проводить обучающие мероприятия.