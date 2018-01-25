Новый закон о госзакупках: «Самрук-Казына» вновь будет работать по отдельным правилам

Министерство финансов вновь пытается централизовать государственные закупки, вводя новые правила в этой сфере, в том числе и для квазигосударственного сектора. В очередной раз в парламент внесены поправки в законодательство, на этот раз проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленные на совершенствование работы в этой сфере. Однако, как выяснилось в ходе презентации документа в мажилисе, фонд «Самрук-Казына» вновь будет работать по собственным правилам.

Документом предлагается закрепить три ключевых принципа. В частности, установить административную ответственность работников квазигоссектора за нарушения правил закупок. При этом ответственность предлагается установить только по шести чувствительным составам адмправонарушений со «смягченными санкциями».

«Такой подход обусловлен минимальным вмешательством государства в корпоративное управление», - пояснил вице-министр финансов Руслан Бекетаев

Кроме того, законопроектом все виды госзакупок квазигоссектора будут переведены в электронный формат. Кроме того, будут утверждены единые правила закупок субъектов квазигоссектора, за исключением фонда «Самрук-Казына». Для него правила будут утверждаться решением совета директоров фонда по согласованию с министерством финансов.

«Данное исключение обусловлено с предстоящим выведением компаний фонда на IPO», - объяснил вице-министр:

«Дело в том, что по мнению представителей фонда «Самрук-Казына» и некоторых международных экспертов, «чрезмерное государственное регулирование корпоративного сектора может негативно повлиять на инвестиционный климат, что ставит под угрозу выведение крупнейших компаний фонда на IPO».

При этом Бекетаев заверил, что законодательное закрепление нормы по обязательному согласованию правил закупок фонда «Самрук-Казына» с министерством финансов позволит максимально гармонизировать правила закупок всех субъектов квазигосударственного сектора.

В целом, сообщил депутатам вице-министр, документом планируется создать централизованные закупочные органы на базе действующих единых организаторов. На республиканском уровне – это комитет по государственным закупкам министерства финансов, на областном уровне – действующие управления госзакупок при акиматах областей, а на районном – вновь созданные отделы госзакупок при акиматах районов, либо эти функции будут возложены на существующие отделы районных акиматов.

«Перечни товаров, работ и услуг для всех вышеперечисленных уровней будут определяться минфином на основе и результатов анализа закупок. Тем самым будут четко разграничены полномочия между уровнями централизованных служб», - сообщил Бекетаев.

Кроме того, законопроект предусматривает введение норм, направленных на совершенствование госзакупок. Эти нормы, по заверениям вице-министра, выработаны по итогам правоприменительной практики. Одной из главных проблем в этой сфере, по его словам, остается проблема большой доли закупок из одного источника. В частности, больше половины госзакупок – 63%, проведенных в 2017 году, «признаются несостоявшимся, что является основанием для осуществления закупок из одного источника». А анализ закупок, проводимых на 2018 год показал, что свыше 80% конкурсов признаются несостоявшимися и осуществляются из одного источника. Наглядный пример — закупки по строительным видам работ стоимостью свыше одного миллиарда тенге.

«Практически все 100% закупок признаются несостоявшимся и осуществляются из одного источника», - констатировал он и продолжил: «Несмотря на конкурентную среду в указанных закупках, в среднем 7–8 компаний (максимально до 30 компаний), закупки признаются несостоявшимся ввиду того, что к закупке допускается только один поставщик, остальные заявки участников закупок отклоняются. После чего заказчики заключают договор с допущенным участником, который, как правило, представляет заявку с максимальной ценой».

В этой связи, чтобы не допускать отклонения закупок по формальным причинам, Минфин упрощает требования к участникам закупок, где упор делается «не на количественные, а на качественные критерии выбора поставщика, такие как коэффициент налоговой нагрузки, финансовая состоятельность, положительный опыт и репутация».

В то же время, для исключения необоснованного снижения цен на работы, законопроектом устанавливаются пределы, ниже которых снижение цены не допускается. Особенно это будет касаться строительно-монтажных работ, работы по проектированию и услуги технического надзора.

Бекетаев также отметил проблему низкой квалификации участников госзакупок, что негативно влияет на качество приобретаемых товаров, работ и услуг. Для этого законопроектом предусматривается широкое применение закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором, что позволит привлекать только квалифицированных поставщиков. А для упрощения и повышения качества приобретаемых товаров, работ и услуг, законопроектом предлагается: увеличить пороговую сумму одного источника со 100 МРП до 500 МРП (с 240 500 до 1 202 500 тенге). При этом для сельских акимов порог одного источника будет увеличен до трех тысяч МРП (7 215 000 тенге), что «обусловлено введением четвертого уровня бюджета». Вместе с тем, заказчикам по госзакупкам через запрос ценовых предложений будет предоставлено право указывать в технической спецификации на фирменные наименования и модели товаров, широко представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает 1 000 МРП.

Более того, в рамках поручения главы государства о создании Единой IT-платформы по закупкам, документом предусматривается создание Единой точки доступа к закупкам путем интеграции действующих информационных систем закупок (веб-порталы госзакупок, «Самрук-Казына», «Байтерек», «КазАгро» и недпорользователей) с использованием Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг.

«Использование Единого справочника позволит определить общую потребность (емкость рынка) по всем видам закупок. Оператором платформы согласно законопроекту, определяется НПП «Атамекен», - заключил Бекетаев.