Ей было 67 лет
Скончалась народная артистка России Людмила Сенчина

В Петербурге на 67-ом году жизни скончалась народная артистка Людмила Сенчина, сообщает Интерфакс.

О кончине Сенчиной сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сказал Андреев.

13 декабря 2017 года Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет, она была советской и российской певицей и актрисой, народной артисткой России. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После окончания училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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