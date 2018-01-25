Скончалась народная артистка России Людмила Сенчина

О кончине Сенчиной сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сказал Андреев.

13 декабря 2017 года Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет, она была советской и российской певицей и актрисой, народной артисткой России. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После окончания училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».