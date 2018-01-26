Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров
В Казахстане из-за аномальных морозов скорость пассажирских поездов будет ограничена
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане в связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов, передает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

«Просим пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от нас обстоятельствам. Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы. Также АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что в ближайшие дни все структурные подразделения национального перевозчика переведены на особый режим работы.

24 января Казгидромет сообщал, что холодный антициклон в предстоящие трое суток не покинет Казахстан, поэтому и сильные морозы, установившиеся в большинстве областей республики, сохранятся. «За прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях была ниже климатической нормы на 3-8°С, а в северных и восточных на 10-18,°С на крайнем востоке - на 20-23°С ниже нормы», - ранее писали синоптики.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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