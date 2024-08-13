Маршрут поезда «Астана-Актобе» продлят до Уральска

Поезд начнет курсировать с 19 сентября
С 19 сентября маршрут поезда Тальго N№81/82 «Астана-Актобе» будет продлен до Уральска, сообщили «Пассажирские перевозки».
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