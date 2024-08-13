Маршрут поезда «Астана-Актобе» продлят до Уральска

С 19 сентября маршрут поезда Тальго N№81/82 «Астана-Актобе» будет продлен до Уральска, сообщили «Пассажирские перевозки».

По данным компании, поезд будет курсировать через день, а билеты на него уже в продаже.

«Состав позволит перевозить порядка 350 пассажиров. Поезд совершает остановки на 15 станциях, включая крупные города, такие как Астана, Костанай, Актобе и Уральск», - отмечается в сообщении.