Поезд начнет курсировать с 19 сентября
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Маршрут поезда «Астана-Актобе» продлят до Уральска
Фото АО "Пассажирские перевозки"

С 19 сентября маршрут поезда Тальго N№81/82 «Астана-Актобе» будет продлен до Уральска, сообщили «Пассажирские перевозки».

По данным компании, поезд будет курсировать через день, а билеты на него уже в продаже.

«Состав позволит перевозить порядка 350 пассажиров. Поезд совершает остановки на 15 станциях, включая крупные города, такие как Астана, Костанай, Актобе и Уральск», - отмечается в сообщении.

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