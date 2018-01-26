​Тенге торгуется по 320,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 320,55 тенге, показав рост на 0,51 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $56,8 млн., показав снижение на $59,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:20 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70,15 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть росли утром в четверг, тестируя отметку в $71 за баррель. Подъём котировок, помимо ограничительных мер ОПЕК+, был связан с ослаблением доллара и снижением недельных запасов сырья в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 1,07 млн. баррелей за неделю к 19 января до 411,583 млн. баррелей, хотя аналитики предсказывали спад на 1,60 млн.

При этом запасы нефтепродуктов за указанный период выросли. Добыча нефти в США на прошлой неделе достигла 9,88 миллиона баррелей в сутки, ещё больше приблизившись к уровню 10 млн. баррелей в сутки, о котором в последнее время так часто говорят отраслевые эксперты.

Основную же поддержку рынок продолжает получать от ограничения нефтедобычи картелем ОПЕК и не входящими в него государствами, включая Россию. Источники агентства рассказали, что Саудовская Аравия рассчитывает сохранить экспорт нефти на уровне около 7 млн. баррелей в сутки в течение первого квартала текущего года в условиях действия пакта ОПЕК+ и невзирая на плановые ремонты НПЗ.