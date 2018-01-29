Мир за ночь. 28-29 января 2018 года

Протесты в России, скорое подписание торгового соглашения Евросоюза со странами Южной Америки, массовое задержание террористов в Афганистане, повреждение древнего храма турецкими войсками в Сирии, переизбрание президента Финляндии и итоги независимого кинофестиваля Сандэнс.

Тысячи сторонников российского оппозиционера Алексея Навального вышли на уличные шествия в разных городах России в поддержку бойкота мартовских президентских выборов, которые оппозиция называет «переназначением» действующего главы государства Владимира Путина, сообщает Reuters. Участники демонстраций, на которые оппозиция рассчитывала вывести людей в 118 городах и населенных пунктах, высказывались за бойкот президентского голосования 18 марта, называя его фарсом и сетуя на отсутствие возможности выбирать.

Сам вдохновитель протестов, которому ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты, был задержан в центре российской столицы, где шествие не было согласовано властями. Ближе к полуночи сам Навальный сообщил, что его освободили. Его адвокат Ольга Михайлова сообщила , что он «отпущен без составления протокола и дата суда не назначена, отпущен под обязательства о явке, о котором нам полицейские сообщат дополнительно».

Согласно данным полиции, участие в демонстрации в столице приняли около 1.000 человек. По оценке президентского Совета по правам человека, участие в акциях в городах России приняли порядка 5 тыс. человек. Полиция и оппозиция часто серьезно расходятся в оценке участников массовых акций.

Внушительная часть участников акций вновь пришлась на молодёжь, у некоторых пока нет права голоса. Полиция предупреждала, что готова жестко пресекать любую незаконную протестную активность, а власти отказались согласовать шествия в Москве и Санкт-Петербурге. Однако пока официальной информации о задержаниях людей, кроме самого Навального, нет. По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, на 21.30 по времени Астаны по всей России в ходе протестов были задержаны 257 человек.

Евросоюз близок к соглашению о свободной торговле со странами МЕРКОСУР — Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, пишет Коммерсант. Встреча представителей ЕС и МЕРКОСУР намечена на 30 января, она пройдет в Брюсселе. Комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что окончательно соглашение может быть оформлено «в ближайшие» недели.

В декабре 2017 года ЕС и Япония объявили о том, что они пришли к финальной договоренности по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли. Ожидается, что соглашение о создании зоны свободной торговли вступит в силу в марте 2019 года, то есть почти одновременно с выходом из ЕС Великобритании. Тем самым будет создана крупнейшая в мире зона свободной торговли, население которой составит 600 млн человек, а ВВП будет достигать 30% мирового ВВП. Большая часть пошлин, которые действуют сейчас между ЕС и Японией, будут отменены.

Начальник управления национальной безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станекзай в ходе совместной пресс-конференции глав силовых ведомств страны отчитался о проведенной спецоперации. «За неделю задержаны 195 террористов»,— приводит Коммерсант выдержку из сообщения телеканала Tolo News, который процитировал главу ведомства.

Также он сообщил о задержании пяти подозреваемых в подготовке взрыва отеля Intercontinental 20 января в Кабуле, однако один подозреваемый успел скрыться за пределами страны. За две недели в столице Афганистана произошли две крупные террористические атаки. Помимо теракта в отеле, взрыв произошел в районе, где находятся старое здание министерства внутренних дел страны и штаб-квартира полиции. В результате этого теракта погибли 103 человека.

Представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) обвинил турецкие войска, штурмующие позиции курдов в сирийской провинции Африн, в разрушении древнего арамейского храма Айн-Дара, пишут Ведомости. Святилище Айн-Дара считается самым древним храмом на территории Сирии.

«Ощутимо пострадал древний храм Айн-Дара — арамейский храм, построенный в первом тысячелетии до рождества Христова», - рассказал представитель курдов Рейзан Хеду. По его словам, турецкая авиация продолжает наносить удары по местам пребывания гражданского населения. «Уже десятки погибших и раненых, большинство из них женщины и дети», - добавил он.

Генштаб Турции отчитался об уничтожении в Сирии порядка 500 боевиков с начала операции «Оливковая ветвь» 20 января. По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, цель операции – создание зоны безопасности шириной около 30 км на сирийско-турецкой границе.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисто победил по итогам первого тура президентских выборов, прошедших 28 января. По предварительным данным, он набрал 62,7%, сообщают Ведомости. Его ближайший конкурент - Пекка Хаависто от партии «зеленых» набрал лишь 12,4%. Из остальных шести претендентов на пост президента никто не смог набрать более 7%. Для 69-летнего Ниинисто это будет второй шестилетний срок на посту президента без права повторного переизбрания.

Всего в выборах главы государства участвовали восемь кандидатов. Для победы необходимо было набрать более 51% голосов. Если бы ни один из претендентов не заручился необходимой поддержкой, второй тур голосования планировался на 11 февраля. В ходе досрочного голосования проголосовали 1,5 млн из 4,2 млн избирателей с правом голоса.

В США завершился фестиваль независимого кино «Сандэнс». Его лауреатом в категории «Лучший американский драматический фильм» стала лента «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (The Miseducation of Cameron Post) режиссера Дезире Акхаван, пишет Коммерсант.

Лучшим американским документальным фильмом стал «Кайлаш» (Kailash) Дерека Донина. Лента «Бабочки» (Butterflies) режиссера Толга Карачелика завоевала приз в категории «Лучший зарубежный драматический фильм», а «Отцы и сыновья» (Of Fathers and Sons) режиссера Талала Дерки стали лучшим зарубежным документальным фильмом.