Мир за ночь. 29-30 января 2018 года

В Германии стало известно, что Европейская исследовательская группа по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе проводила опыты на людях и обезьянах для изучения воздействия дизельных выхлопов. Правительство намерено изучить работу исследовательской группы. Автоконцерны, финансировавшие организацию, также раскритиковали опыты. Тем временем, стало известно, что российские паралимпийцы выступят на Паралимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом после допингового скандала в российском паралимпийском комитете.

В Германии резко раскритиковали опыты, которые, как выяснилось, проводились на людях и обезьянах, пишет Русская служба ВВС. Подопытных, как утверждает пресса, подвергали воздействию дизельных выхлопов. Эти исследования были спонсированы немецкими автопроизводителями: Volkswagen, Daimler и BMW.

Как сообщается в немецкой прессе, эксперименты проводились EUGT – Европейской исследовательской группой по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе. Правительство страны потребовало предоставить полную информацию о произошедшем.

«Эти тесты на обезьянах или даже на людях не могут быть оправданы этически ни в коем случае», – отметил представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайбер.

Министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс назвала эксперименты отвратительными, добавив, что потрясена тем, что ученые согласились их проводить. Представитель Социал-демократической партии Стефан Вейль – член правления Volkswagen – назвал исследования абсурдными и отвратительными. Он также добавил, это все это необходимо тщательно расследовать.

Новый скандал разразился на фоне старого, связанного с компанией Volkswagen. В 2015 году она признала, что фальсифицировала показатели уровня выбросов дизельного двигателя с помощью программного обеспечения. В прошлом году исследовательская группа EUGT была ликвидирована самими автопроизводителями.

Российский истребитель выполнил небезопасный перехват самолета-разведчика ВМС США P-3 Orion над Черным морем в международном воздушном пространстве. Американские пилоты рассказали, что истребитель приблизился к самолету США на расстояние пять футов (1,5 м). Пилоты были вынуждены закончить миссию P-3 Orion досрочно, сообщает «Коммерсант».

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II (одна из модификаций P-3 Orion) совершил длительный разведывательный полет у российских границ на Черном море. В какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние около 40 км.

В Минобороны России прокомментировали сообщения о небезопасном перехвате Р-3 Orion над Черным морем:

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении военного ведомства.

Российских паралимпийцев допустили к участию в Паралимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Международный паралимпийский комитет решил пока не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России, пишет Русская служба ВВС.

Российские спортсмены смогут выступить в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

Ожидается, что в соревнованиях в Пхенчхане примут участие 30-35 паралимпийцев из России, не замешанных в употреблении допинга, заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс. По его словам, комитет примет меры, чтобы в следующей Паралимпиаде российские спортсмены участвовали уже под национальным флагом.

Решение о допуске в нейтральном статусе было принято после того, как Российский паралимпийский комитет выполнил некоторые из предъявленных ему требований. В комитете отметили, что не все: Российское антидопинговое агентство так и не было восстановлено в правах. Кроме того, Россия официально так и не ответила на выводы из доклада Ричарда Макларена о массовом употреблении допинга.

«Решение было принять нелегко, но оно принято в интересах всех чистых спортсменов», – заявил представитель Международного паралимпийского комитета Челси Готтел. Список допущенных на корейскую Паралимпиаду появится позже.

Членство Паралимпийского комитета России в международной организации было приостановлено в августе 2016 года. Это произошло вскоре после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами. Из-за дисквалификации российские паралимийцы пропустили игры в Рио-де-Жанейро. В России для них организовали альтернативные соревнования.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов запросил в Минкульте цифровую копию фильма «Смерть Сталина» для изучения его группой по увековечиванию памяти жертв репрессий, пишет «Коммерсант».

В состав группы, которая изучит фильм входят Михаил Федотов, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, вдова писателя Наталья Солженицына и другие.

«Дело не в проверке фильма. Мы хотим сами посмотреть, что это за фильм такой, а дальнейшие действия будут зависеть от результатов просмотра. Мы не можем уподобиться известному персонажу, который сказал: «Я Пастернака не читал, но осуждаю», – отметил Федотов.

Ранее Минкульт России официально отозвал прокатное удостоверение у комедии. Поводом стало обращение общественных деятелей и юристов самого ведомства, указавших на возможное наличие в картине признаков экстремизма.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции одобрил начало санкционной процедуры в отношении Польши за нарушения европейских принципов из-за судебной реформы, сообщает «Коммерсант». Недовольство вызвано тем, что эта реформа фактически лишает страну независимой ветви судебной власти. Для Польши запуск этой процедуры может обернуться потерей голоса в Совете Евросоюза:

«Европарламент приветствует решение Еврокомиссии о запуске в отношении Польши процедуры, предусмотренной в первом параграфе седьмой статьи Договора о Европейском союзе», – говорится в резолюции.

Текст одобренного документа поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента в феврале.