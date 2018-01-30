Нацбанк продолжит устанавливать базовую ставку – Акишев

Национальный банк продолжит устанавливать базовую ставку кредитования экономики в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции, заявил во вторник в ходе заседания правительства глава финрегулятора Данияр Акишев. При этом, отметил он, в реальном выражении она будет поддерживаться на уровне «не выше долгосрочных темпов экономического роста». Кроме того, Нацбанк не откажется от политики плавающего курса тенге.

«Нацбанком получены предварительные данные платежного баланса за 2017 год. В четвертом квартале 2017 года достигнуто практически нулевое сальдо текущего счета», - рассказал Акишев.

По его информации, восстановление цен на основные экспортные товары и адекватная политика курсообразования, «впервые позволили уйти от ежеквартальных показателей значительного дефицита текущего счета, которые наблюдались на протяжении 2015-2017 годов».

«Это означает правильность уровня обменного курса, не создающего перекосов в платеж балансе страны. При благоприятном развитии событий на внешних рынках и сохранении макроэкономической стабильности мы ожидаем, что тенденция продолжится и в 2018 году», - подчеркнул глава Нацбанка.

Вместе с тем, финрегулятор продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования и политики плавающего обменного курса тенге.

«В текущем году денежно-кредитная политика будет направлена на достижение более низкого целевого ориентира по инфляции, в коридоре от 5 до 7% на конец 2018 года. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4% к концу 2020 года. Для достижения целей будет использоваться стандартный набор инструментов денежно-кредитной политики, при этом продолжится работа по совершенствованию отдельных элементов», - сообщил он.

Кроме того, Нацбанк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции. При этом, для сохранения макроэкономического баланса, заверил Акишев, базовая ставка в реальном выражении «будет поддерживаться на уровне не выше долгосрочных темпов экономического роста».

Регулятор также продолжит реализацию программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

«Постепенное оздоровление банка окажет поддержку кредитованию реального сектора экономики. В области финансового регулирования работа в 2018 году будет направлена на повышение качества инвестиционных решений, усиление ответственности руководителей и владельцев финансовых компаний и независимых аудиторов за качество финансовой отчетности. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима», - заключил он.