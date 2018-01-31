Создать сеть лабораторий по выявлению ГМО предлагает депутат

Проблему генно-модифицированной продукции подняли в среду в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса. Артур Платонов обратился к вице-премьеру – министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву с депутатским запросом, в котором попросил обратить внимание на данный вопрос и ужесточить ответственность поставщиков такой продукции в Казахстан, а также открыть сеть лабораторий для выявления ГМО-продукции.

«Основанием для моего депутатского запроса послужило выявленное комитетом охраны общественного здоровья министерства здравоохранения в ряде продуктов иностранных производителей, в том числе и детских завтраках, смесях для блинов и лапше быстрого приготовления, превышения содержания генетически модифицированной сои и кукурузы. В отдельных случаях, превышение достигало 39 процентов. При этом на упаковке продуктов не указана информация о содержании ГМО», - сказал Платонов.

По его информации, благодаря своевременному мониторингу, в супермаркетах Астаны и Алматы выявлено и уничтожено 86 килограммов продукции с ГМО. Несмотря на то, что Казахстан еще в 2008 году ратифицировал Картахенский протокол, который обязывает страну принимать меры для безопасного перемещения через государственные границы таких продуктов, до сих пор «допускаются случаи беспрепятственного проникновения на казахстанские рынки продуктов, содержащих ГМО, несмотря на закон, обязывавший указывать на упаковке присутствие генетически измененных компонентов».

«Прошу поручить соответствующим министерствам и ведомствам принять меры для предотвращения выпуска и распространения продукции с ГМО, и рассмотреть открытие национального координационного центра, регулирующего безопасность в области распространения ГМО; разработать эффективную систему, контролирующую вопросы безопасности генно-инженерной деятельности и правил потребления генно-модифицированных продуктов; создать сети специальных испытательных лабораторий для выявления трансгенных организмов, так как о токсичности ГМО судят, основываясь лишь на кратковременных исследованиях», - зачитал запрос депутат.

Кроме того, он попросил ужесточить меры в отношении поставщиков продукции, на которых не указана информация о содержании генно-модифицированных ингредиентов, а также поддержать и развивать отечественный сельскохозяйственный потенциал.