Пришла очередь модернизации оборонной промышленности
В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В Казахстане намерены создать фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Такая норма предусмотрена в проекте закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», который в четверг презентовали в мажилисе. Как рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, фонд необходим для оказания финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок в данной сфере.

«В целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса законопроектом предусматривается возможность создания фонда развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработан проект решения правительства об образовании Фонда развития ОПК, согласованный с министерством обороны, министерством образования и науки, Комитетом национальной безопасности, службой государственной охраны. В настоящее время проект дорабатывается совместно с министерством национальной экономики, минфином и минюстом», - сообщил Атамкулов.

Кроме того, отметил он, министерством уже разработаны инвестиционные предложения, отраслевые заключения по образованию фонда и ведется доработка их по заключению министерством национальной экономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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