Астроном-любитель нашел спутник IMAGE, пропавший в 2005 году

Ученые NASA подтвердили, что зафиксированный 20 января астрономом-любителем сигнал от спутника на самом деле принадлежит потерянному в 2005 году спутнику IMAGE, сообщает РИА новости .

«Было подтверждено, что обнаруженный 20 января спутник является спутником NASA IMAGE. Команде NASA удалось считать некоторые основные служебные данные с космического аппарата, которые предполагают, что, по меньшей мере, его центральная система управления исправна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства.

Теперь ученые и инженеры попробуют изучить полученные данные, чтобы узнать больше о состоянии спутника.

20 января астроном-любитель из Канады Скотт Тилли занимался поиском потерянного при запуске космического аппарата Zuma. Во время поиска он смог зафиксировать сигнал от спутника на высокой околоземной орбите. Проведенное Тилли первичное исследование показало, что это может быть IMAGE.

Спутник IMAGE был запущен в марте 2000 году для изучения магнитосферы Земли. В декабре 2005 года связь с ним была неожиданно потеряна. В 2007 году миссию признали законченной.